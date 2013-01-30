Госдума запретит главам госкорпораций владеть недвижимостью за рубежом

Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о запрете государственным и военным служащим владеть недвижимостью за рубежом и счетами в иностранных банках.

По идее парламентариев, запрет будет касаться руководителей госкорпораций, Центрального банка, Пенсионного и других фондов, а также судей, пишет газета «Известия». Предложение о запрете инициировала группа единороссов.

Один из авторов поправок Игорь Игошин обозначил цель изменений — обеспечить прозрачность доходов всех лиц, причастных к государственным деньгам и активам. По мнению депутатов, поправки поддержат большинство членов парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами всех четырех фракций летом прошлого года, а в декабре его рассмотрели в первом чтении. Ранее сообщалось, что депутаты намерены вносить правки в законопроект о запрете иностранных активов для чиновников до февраля текущего года.

Документ предполагает полный запрет госслужащим иметь зарубежную недвижимость и счета в иностранных банках.

За нарушение закона предусматривается наказание в виде штрафа на сумму от 5 до 10 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

К законопроекту поступило несколько поправок, в числе которых - запрет детям чиновников обучаться за рубежом и список стран, в которых предлагается разрешить госслужащим владеть недвижимостью.