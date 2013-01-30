Спецпредставитель ООН по Сирии призвал Совбез к немедленным действиям

Специальный совместный представитель ООН и ЛАГ по Сирии призвал Совбез к практическим действиям.

Лахдар Брахими назвал женевские договорённости недостаточными для преодоления внутрисирийского кризиса.

Он подчеркнул, что Совет Безопасности просто не может дальше продолжать говорить, что среди его членов нет согласия и поэтому надо подождать до лучших времен.

"Я думаю, что они должны сейчас взяться за разрешение этой проблемы", - заявил спецпредставитель, передает Центр новостей ООН.

В свою очередь постпред России при ООН Виталий Чуркин после заседания сказал: "Мы изучим, что он предложил".

Напомним, в результате непрекращающихся беспорядков в Сирии с марта 2011 года погибли десятки тысяч человек.