Могилев о конфликте Бурлакова с «Аргументами недели»

Глава крымского правительства Анатолий МОГИЛЕВ, чей первый заместитель инициировал уголовное производство против «Аргументов недели – Крым», считает, что данный конфликт разрешится мирным путем.

Об этом он заявил сегодня в ходе онлайн-конференции в крымской редакции газеты «Комсомольская правда в Украине», отвечая на вопросы журналистов.

Так, МОГИЛЕВ отметил, что считает нормальным явлением, когда граждане отстаивают свои права.

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