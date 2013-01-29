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В Кирове прошел пикет в защиту Никиты Белых
29 января 2013, 18:43 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
В Кирове во вторник около 16 часов активистка и журналист Ксения Фишер устроила одиночный пикет в защиту губернатора Никиты Белых. Девушка стояла у здания правительства Кировской области с плакатом: "Прочь руки от нашего губернатора. Устраивайте обыски в своих извилинах и карманах".
Как отметила позже в своем блоге в Твиттере активистка, во время пикета к ней подошли местные полицейские и поблагодарили за поддержку, сообщает портал 1istochnik.ru.
"АН" сообщали, что сотрудники Следственного комитета провели оперативные мероприятия в рабочем кабинете Белых в правительстве Кировской области и его резиденции на Черном озере. Обыски связаны с делом о приватизации Уржумского спиртоводочного завода, по которому проверяют бывшего советника губернатора, оппозиционера, члена Координационного совета Алексея Навального.
Алексей Навальный написал в своем блоге: "Кстати, на "Чёрном озере", где тоже идёт обыск, остались мои валенки. Прошу следствие их изъять и вернуть хозяину". Илья Яшин написал три часа назад: "К Белых и правда прислали бойцов в масках и с оружием. Беседы в галстуках закончились. Кабинет губернатора блокирован".
По версии следствия, осенью 2010 года Арзамасцев подписал распоряжение о приватизации находящихся в областной собственности 25,5 процента акций спиртоводочного завода. При этом чиновник, как предполагается, разрешил продавать ценные бумаги по заниженной цене. В настоящее время Арзамасцев объявлен в розыск.
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