В Кирове прошел пикет в защиту Никиты Белых

В Кирове во вторник около 16 часов активистка и журналист Ксения Фишер устроила одиночный пикет в защиту губернатора Никиты Белых. Девушка стояла у здания правительства Кировской области с плакатом: "Прочь руки от нашего губернатора. Устраивайте обыски в своих извилинах и карманах".

Как отметила позже в своем блоге в Твиттере активистка, во время пикета к ней подошли местные полицейские и поблагодарили за поддержку, сообщает портал 1istochnik.ru.

"АН" сообщали, что сотрудники Следственного комитета провели оперативные мероприятия в рабочем кабинете Белых в правительстве Кировской области и его резиденции на Черном озере. Обыски связаны с делом о приватизации Уржумского спиртоводочного завода, по которому проверяют бывшего советника губернатора, оппозиционера, члена Координационного совета Алексея Навального.

Алексей Навальный написал в своем блоге: "Кстати, на "Чёрном озере", где тоже идёт обыск, остались мои валенки. Прошу следствие их изъять и вернуть хозяину". Илья Яшин написал три часа назад: "К Белых и правда прислали бойцов в масках и с оружием. Беседы в галстуках закончились. Кабинет губернатора блокирован".

По версии следствия, осенью 2010 года Арзамасцев подписал распоряжение о приватизации находящихся в областной собственности 25,5 процента акций спиртоводочного завода. При этом чиновник, как предполагается, разрешил продавать ценные бумаги по заниженной цене. В настоящее время Арзамасцев объявлен в розыск.