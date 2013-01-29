Гудков призвал «Справедливую Россию» быть честной с членами партии

Оппозиционный политик эсер Геннадий Гудков в ответ на заявление главы «Справедливой России» Сергея Миронова в «Живом журнале» сказал «АН-онлайн», что не совсем понимает, что происходит в партии в свете последних событий. Он предлагает руководству партии официально заявить о смене идеологии, если она произошла.



«Я считаю, если политика партии изменилась, если теперь эсерам запрещено участвовать в протестных движениях и работать с массами напрямую, стоит сказать об этом официально», - подчеркнул Г. Гудков. По его словам, нужно тогда поменять устав партии, что, возможно, приведет к потере многих ее членов.

Политик отметил, что он – всей душой за «Справедливую Россию», но не понимает, что изменилось с лета прошлого года, когда оппозиция объединялась и ходила с белыми ленточками. Теперь же, рассуждает Г. Гудков, Координационный совет оппозиции видимо стал враждебной силой эсерам (о чем тоже следует сообщить членам партии официально), а участвовать в «Марше против подлецов» нельзя, потому что граждане и оппозиционные деятели несли портреты эсеров-депутатов Госдумы.

«Я никаких портретов не нес, я пришел на марш, как гражданин. Наоборот, я потом пытался убедить массы в том, что эсеры ошиблись, проголосовав за вызвавший резонанс закон», - резюмирует политик.