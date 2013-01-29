Миронов подтвердил, что готов выгнать из партии Пономарёва, Шеина и Гудковых

Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов подтвердил позицию партии в отношении депутатов Дмитрия Гудкова, Олега Шеина и Ильи Пономарева, а также Геннадия Гудкова. Накануне, на пленарном заседании партии им было в ультимативной форме предложено отказаться от участия в деятельности Координационного совета оппозиции и движения «Левый фронт».

«С участием в «Левом Фронте» и Координационном совете оппозиции нашим товарищам по партии придется определиться, - написал Миронов у себя в ЖЖ. - Придется решить: они с нами, с партией, или нет? И пусть кто-то называет наше решение ультиматумом – не страшно. Главное – понять суть: мы против того, чтобы члены нашей партии принимали участие в работе иных организаций, занимающихся политической деятельностью. Политизированы ли «Левый Фронт» и Координационный Совет? Безусловно, несмотря на то, что они де-юре не являются политическими организациями. Первый ставит перед собой задачу создания новой политической партии, второй решает также сугубо политические задачи, в частности, работая по выдвижению «единого кандидата от оппозиции» на пост губернатора Подмосковья. Как бы на такую ситуацию посмотрела любая серьезная парламентская партия – в России или за рубежом?».

Пономарев уже объявил о том, что выходит из руководства «Левого фронта». Шеин также заявил, что «принял решение выйти из руководящей конструкции КСО», что не говорит о прекращении сотрудничества с ним.