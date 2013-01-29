Сирия раскрыла информацию об оружейных сделках с Россией

Правительство Сирии получает оружие из России по сделкам, заключенным до начала вооруженного конфликта в стране. Об этом заявил вчера сирийский вице-премьер Кадри Джамиль.

"У нас есть старые договоренности, подписанные до кризиса, и Россия выполняет свои обязательства. Нам разные виды орудия требуются для защиты суверенитета. Для защиты от возможной израильской агрессии", - отметил Джамиль в разговоре с российскими журналистами, сообщает ria.ru.

Оружие, которое получают власти Сирии, невозможно использовать для подавления массовых выступлений, утверждает вице-премьер: "Это, в основном, радары и комплексы ПВО ".



