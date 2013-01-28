Москва требует власти США вмешаться в процесс по делу Максима Бабаева

Москва призвала американские власти вмешаться в процесс по делу супругов Тейлор, приговоренных к условному сроку за избиение и сексуальное насилие над усыновленным Максимом Бабаевым.

«Требуем от федеральных властей США вмешаться наконец в эту историю и обеспечить посещение российскими консульскими представителями Максима, в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией 1964 года», - говорится в сообщении на сайте МИД России.



«Продолжим добиваться того, чтобы расследование дела Максима Бабаева было доведено до конца, а против приемного отца были выдвинуты новые обвинения. Виновные в гнусных преступлениях против российского мальчика должны понести заслуженное суровое наказание», - говорится в заявлении МИД.



Москва считает «откровенно неадекватным» приговор, который суд округа Бревард вынес усыновителям ребенка - им назначили условное наказание за нанесение «по халатности» вреда здоровью Максиму Бабаеву. «При этом результаты расследования сексуального насилия в отношении мальчика со стороны приемного родителя суд рассматривать отказался», - отмечает уполномоченный МИД по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, сообщает vz.ru.



