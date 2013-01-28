Президент России отправил в отставку президента Дагестана и назначил и.о.

Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Магомедсалама Магомедова на посту главы Республики Дагестан по его просьбе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Документ вступил в силу с момента подписания, сегодня.

Сообщается, что Магомедов переходит на работу в администрацию Президента России в должности заместителя руководителя.

Этим же документом исполняющим обязанности главы Дагестан назначен Рамазан Абдулатипов.

"АН" писали, что слухи о такой рокировке бродили уже с утра, но не подтверждались Кремлем.