Выход США из группы по гражданскому обществу был выбором Вашингтона

Выход Соединенных Штатов из рабочей группы по гражданскому обществу был выбором Вашингтона, Россия никак не может на него повлиять. Об этом заявил в понедельник глава российского МИДа Сергей Лавров.

"АН" писали, что рабочая группа по вопросам гражданского общества двусторонней президентской комиссии, созданной в 2009 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой как символ перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона. На минувшей неделе стало известно, что США приняли решение выйти из нее в одностороннем порядке.

В понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России подчеркнул, что в Москве об этом решении узнали из СМИ, официальных документов на Cмоленской площади не получали, передает пресс-служба МИД РФ.



Лавров добавил, что в Москве не могут заставить Вашингтон сохранять эту группу, если там в ней больше не заинтересованы.