Глава Hermitage Capital пожаловался на угрозы со стороны Медведева

Руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в словах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева услышал угрозу его жизни.

Уильям Браудер рассказал в интервью РБК ТВ, что на недавнем экономическом форуме в Давосе глава российского правительства якобы заявил: "Жаль, что Сергей Магнитский умер, а Билл Браудер все еще жив и на свободе". Финансист отметил, что это

Медведев сказал на встрече с представителями зарубежных СМИ, не под запись. Браудеру об этом стало известно от группы присутствовавших там журналистов. Все четверо журналистов убеждены, что слова Медведева прозвучали как угроза. "Если премьер угрожает мне на Давосе, то да, я обеспокоен", - сказал глава фонда Hermitage Capital. Браудер заявил о том, что собирается проинформировать британские власти о произошедшем. Он надеется, что они допросят присутствовавших на встрече журналистов и выяснят, что именно там произошло.

В последние дни Дмитрий Медведев в интервью каналам Bloomberg и CNN комментировал дело аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Напомним, Магнитский скончался в 2009 году в московском СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, Медведев в интервью телеканалу CNN сказал, что не видит связи "законом Димы Яковлева" и "актом Магнитского", они не связаны "ни юридически, ни фактически".

Медведев также сказал, что "дело Магнитского никому не интересно, кроме, может быть, отдельных граждан, которые, собственно, на этом зарабатывают политический капитал". "Ни один бизнесмен эту тему не поднимает", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия" по итогам экономического форума в Давосе.

При этом Медведев отметил, что эта тема "достаточно печальная, потому что она связана со смертью человека".