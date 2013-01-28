Путин: Плотная интеграция поможет реализации огромного потенциала АТР
28 января 2013, 11:52 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
Во Владивостоке на острове Русский сегодня открылась 21-я сессия Азиатско-тихоокеанского парламентского форума. Председателем сессии АТПФ является спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Глава российского государства Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям высокого собрания.
"Результаты вашей законотворческой деятельности во многом определяют направления и динамику социально-экономического прогресса и призваны содействовать более полной реализации огромного потенциала региона. Прежде всего – за счёт развития интеграции, стимулирования торговли, поощрения инвестиций и конкуренции, открытия рынков, ликвидации протекционистских барьеров, совершенствования транспортной инфраструктуры, - говорится, в частности в приветствии президента РФ.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что "парламентская дипломатия направлена и на повышение уровня взаимного доверия между странами АТР".
"Важно совместно противостоять существующим вызовам и угрозам, общими усилиями создавать внеблоковую архитектуру на базе принципов равной и неделимой безопасности для всех. И конечно, регулярные встречи законодателей помогают в расширении гуманитарных связей и взаимопроникновении культур, укрепляют дружеское расположение народов региона друг к другу", - написал президент РФ участникам парламентского форума АТЭС.