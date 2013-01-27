Медведев не видит связи "законом Димы Яковлева" и "актом Магнитского", об этом премьер России рассказал в интервью телеканалу CNN по его мнению два вышеназванных закона не связаны "ни юридически, ни фактически".

Кроме того, Дмитрий Медведев дал свою оценку принятие Сенатом "акта Магнитского", назвав его умышленной правовой ошибкой.