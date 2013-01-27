Медведев: позиция США одна, позиция России, к сожалению, другая

Сближения позиций России и США в области противоракетной обороны (ПРО) пока нет, угроза новой гонки вооружений в перспективе сохраняется, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить о самoй теме, то она сверхтрудная, и пока никакой гибкости не наблюдаю. Никакой лёгкости в отношениях по поводу противоракетной обороны, никакой гибкости не возникло. Мы стоим на прежних позициях: позиция Соединённых Штатов одна, позиция Российской Федерации, к сожалению, другая. И сближения этих позиций не происходит", - сказал Медведев в интервью CNN.



При этом Россия по-прежнему открыта для переговоров по ПРО.

"Мы не хотим, чтобы будущие поколения политиков году этак в 2019-м или в 2020-м принимали решения, которые откроют новую страницу в гонке вооружений. А такая угроза есть, и это должны понимать все и в России, и в Соединённых Штатах Америки, поэтому у нас есть ещё шансы договориться", — сказал премьер.

Глава правительства также предположил, что во время второго срока на посту президента США Барак Обама сможет "обсуждать какие-то вещи более открыто", и предположил, что американский лидер именно это имел в виду под "большей гибкостью" во время их беседы в 2011 году.



Медведев констатировал, что США не предлагают России совместно создавать европейскую ПРО и не дают гарантий ее ненаправленности против России.

"Мы же прекрасно понимаем, что если у нас нет гарантий такого рода, как сопряжение наших программ. Значит, эта противоракетная оборона может работать и в отношении российского ядерного потенциала. Что это означает? Это означает, что паритет, который мы зафиксировали с президентом Обамой, подписав договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (очень важный, кстати, договор и очень полезный: я считаю, что это достижение так называемой перезагрузки), он этим взламывается, потому что противоракетная оборона — это прямое продолжение ядерного наступательного потенциала, боевых ядерных средств. Вот об этом нам всем нужно подумать", — сказал премьер.

Ранее «АН» сообщали, что в интервью Дмитрий Медведев высказал также своё мнение по поводу ситуации в Сирии и отметил, что шансы президента Сирии Башара Асада остаться у власти уменьшаются.

Вчера премьер-министр высказался по поводу Дела Магнитского, сообщив, что оно не интересно бизнесу, оно стало фактором политической жизни, и отметил при этом, что тема печальная.







