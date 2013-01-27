В Кемерове сегодня проходят досрочные выборы мэра города. На пост мэра Кемерово претендуют четыре кандидата: Валерий Ермаков Ермаков ("Единая Россия"), Артур Сташ ("Яблоко"), Ирина Орехова (ЛДПР), а также самовыдвиженец Тимофей Попов.

194 избирательных участка открыты и работают с 8 утра до 20.00. По данным горизбиркома, на 10 часов утра явка избирателей составила 10,59 % - проголосовали 41 тысяча 488 человек.

На избирательном участке в гимназии №1 губернатор Аман Тулеев проголосовал с супругой Эльвирой Федоровной.

Этот участок — один из 40 в Кемерове, где установлен КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней), который обеспечивает автоматизированный прием и обработку бюллетеней для голосования.

Сегодня на участке в гимназии, как и на многих других, организованы выставка народных промыслов, дегустация и торговля продукцией местных производителей.

По решению губернатора 27 января в Кемерове объявлен бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме маршрутного такси и пригородных автобусов), сообщает портал Кемеровской области.

Дополнительно организована работа 55 автобусов по специальным маршрутам для доставки кемеровчан к избирательным участкам. Для бесперебойной работы пассажирского транспорта предусмотрены резервные маршруты. Все это позволит жителям областного центра воспользоваться своим правом голосовать и прибыть на участки, даже если они оказались в гостях или за городом. При этом воскресенье стало для кемеровчан вторым днем подряд, когда не надо платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях — 26 января, право бесплатного проезда было предоставлено жителям Кузбасса, в том числе кемеровчанам, в честь 70-летия области.

Сегодня обеспечивать безопасность на выборах помогают сотрудники кемеровской Госавтоинспекции. Заранее проверено техническое состояние транспорта, обслуживающего избирательные участки, а также проведены инструктажи с водителями. Сотрудники ГИБДД обследовали состояние дорог и тротуаров по маршрутам движения транспорта и населения к местам проведения выборов, а также по маршрутам перевозки избирательных бюллетеней.

Кемеровская Госавтоинспекция напоминает, что в целях обеспечения безопасности не допускается парковка транспорта ближе 50 метров от объектов особой важности и жизнеобеспечения, органов власти и управления, мест дислокации органов внутренних дел, воинских частей и исправительно-трудовых учреждений, а также объектов телерадиовещания. Сегодня, в день выборов, к объектам особой важности в Кемерове приравниваются и избирательные участки.