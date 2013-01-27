Первой леди Чехии станет дочь Милоша Земана 18-летняя Катежина

Первой леди Чехии станет дочь избранного в субботу, 26 января, президента Милоша Земана 18-летняя Катежина Земан. После подведения итогов выборов на пресс- конференции Милош Земан спросил свою дочь, готова ли она стать первой дамой.

Девушка, которая поддерживала отца в течение всего периода избирательной кампании, участвуя в предвыборных мероприятиях и встречах с избирателями, ответила согласием.

Супруга нового чешского президента Ивона Земан не сторонница различных массовых мероприятий.

"АН" сообщали, что в субботу, 26 января, Милош Земан избран президентом Чехии. Во втором туре президентских выборов за него проголосовали 54,8% избирателей. Милош назвал в качестве своей главной задачи «объединение разобщенной нации». Он заявил о намерении стать президентом для всех чехов.