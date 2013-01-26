Премьер Дмитрий Медведев негативно отозвался о "рейтинге эффективности" российских министров. Он "высосан из пальца", резюмировал глава правительства в Давосе в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым.

Первые лица государства не рассуждают такими категориями, подтвердил Медведев.

Ранее СМИ сообщали, что самыми "работящими" считаются семь министров, девять работают "стабильно", пятеро — малоэффективно. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что, по мнению премьера, оценивать работы министров должны не СМИ, а президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что данный рейтинг носит субъективный характер.

Дмитрий Медведев заявил "Вестям в субботу", что в своей работе правительство, хоть и должно опираться на мнение народа, но обязано самостоятельно принимать решения, исходя из собственных соображений.

"Любому правительству, любым министрам, любым должностным лицам всегда будут давать оценки, это абсолютно нормально. Кстати, это демократия. Кто лучше работает, кто хуже. Другое дело, что эти оценки желательно давать, исходя из объективной ситуации, и уж точно желательно не придумывать какие-то оценки, а базироваться на тех суждениях или тех критериях, которые установлены властью или же экспертным сообществом. Те оценки, о которых вы говорите, на мой взгляд, были просто высосаны из пальца, что называется, но, в конце концов, каждый имеет право на собственную позицию", - заявил премьер-министр, передает пресс-служба правительства РФ.