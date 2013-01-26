Медведев снова высказал своё мнение по делу Сергея Магнитского

В Давосе закончился экономический форум, глава правительства России Д.Медведев снова ответил на вопросы о "деле Сергея Магнитского", высказав своё мнение, что оно относится исключительно к политической жизни и "большой бизнес" не интересует.

"Дело Магнитского не интересует большой бизнес, оно относится только к политической жизни", - интервью телеканалу "Россия" сказал Медведев.

По его мнению, "дело Магнитского" никому не интересно, кроме, может быть, отдельных граждан, которые на этом зарабатывают политический капитал", - заявил Дм.Медведев.

В этой связи Медведев снова назвал "акт Магнитского", принятый 6 декабря 2012г. Сенатом США "абсолютно противоправным".