ООН: Война в Мали, наркоторговля и пиратство подрывают безопасность

На ситуации в Западной Африке серьезно сказывается кризис в Мали. Региональная нестабильность усугубляется транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и пиратством в Гвинейском заливе.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава Отделения ООН для Западной Африки (ЮНОВА) Саид Джиннита.

"Я хотел бы подчеркнуть, что положение в Мали демонстрирует зыбкость и уязвимость ситуации, которая преобладает во всем регионе Сахель. При этом этот кризис в Мали имеет далеко идущие последствия для всего субрегиона", - заявил Саид Джиннита, предает Центр новостей ООН.

Он предупредил об угрозе дестабилизации ситуации в пограничных с Мали странах. Представитель ООН рассказал о ходе развертывания африканской миссии в этой стране и привлек внимание к французской операции. Он напомнил о передовой группе ООН, которая прибыла в столицу Мали, выразив надежду, что она внесет важный вклад в согласование «дорожной карты» по продвижению политических преобразований и поможет с подготовкой выборов.

Саид Джиннита обратил внимание на успешное проведение выборов в Сьерра-Леоне и Гане. Он выразил надежду, что намеченные на 2013 году выборы в Мали, Гвинее и Того также увенчаются успехом и не будут сопровождаться насилием. Он, заявил о готовности ООН оказать помощь этим странам.

Представитель Генерального секретаря ООН выразил обеспокоенность растущей нестабильностью в районе границы между Кот-д’Ивуаром и Либерией.

Он привлек внимание к пиратству и морскому разбою в Гвинейском заливе, подчеркнув, что эта преступная деятельность серьезно подрывает экономический прогресс в регионе и нарушает систему международных морских торговых путей. В период с 1 июля по 7 декабря 2012 года от Международной морской организации поступили сообщения о 22 попытках или актах пиратства и вооруженного разбоя на море в водах Западной Африки. Эти цифры дают лишь частичное представление о реальной картине пиратства в субрегионе, поскольку, по оценкам, о большом числе нападений ничего не сообщается.

На фоне нестабильности Западная Африка все больше превращается в регион транзита для перевозки южноамериканского кокаина, направляемого в Европу.

"АН" писали, что Франция оказывает военную помощь властям Мали в борьбе с сепаратистами-исламистами на севере страны. Международное сообщество Францию подержало.