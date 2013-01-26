Власти Литвы поддерживают силы, пытающиеся сфальсифицировать историю

Москва полагает, что власти Литвы играют на руку тем силам, которые пытаются сфальсифицировать историю. Об этом накануне заявил Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, комментируя вердикт Верховного суда Литовской Республики по "делу А. Палецкиса".

В России обратили внимание на то, что "литовский суд последней инстанции оставил в силе вынесенный ранее обвинительный приговор в отношении лидера партии «Социалистический народный фронт» и руководителя ассоциации «Литва без нацизма» Альгирдаса Палецкиса за «отрицание советской агрессии». Вызывает сожаление, что суд не стал опрашивать свидетелей событий в Вильнюсе 13 января 1991 г., которые подтверждали его слова «свои стреляли в своих»", - заявил дипломат.

По мнению Константина Долгова данное судебное решение подкрепляет политизированный и тенденциозный подход литовских властей к вильнюсским событиям 1991 г.

"Оно идет вразрез с международными обязательствами Литвы в области обеспечения свободы слова и играет на руку тем силам, которые пытаются фальсифицировать историю", - подчеркнул уполномоченный ИД России по правам человека.

"АН" писали, что год назад Палецкис пытался привлечь к суду в качеств свидетеля первого президента СССР Михаила Горбачева, но Москва ему отказала.

В минувший вторник расширенная комиссия из семи судей Верховного суда Литвы отклонила жалобу признанного виновным в отрицании советской агрессии лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса.

Обвинительное постановление за отрицание советской агрессии осталось в силе. Вердикт ВС по делу Палецкиса является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в июне 2012 года Вильнюсский окружной суд (ВОС) отменил прежнее судебное распоряжение и признал Палецкиса виновным. Палецкис наказан штрафом в размере 80 прожиточных минимумов (10 400 литов). Он был привлечен к уголовной ответственности в связи с тем, что в 2010 году заявил СМИ, что 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни "свои стреляли в своих". Это было первое постановление в истории литовских судов по поводу отрицания осуществленной СССР агрессии и первое дело подобного рода.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Среди погибших был и сотрудник "Альфы", застреленный в спину.