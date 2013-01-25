Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому изданию National Interest заявил, что Россия не намерена терпеть законы, подобные "акту Магнитского".

По словам Пескова, в последнее время США предприняли ряд шагов которые Россия не может рассматривать как соответствующие духу "перезагрузки", в первую очередь имеется ввиду "акт Магнитского". Пресс-секретарь Путина высказал мнение, что дело Магнитского было искусственно политизировано. Поддержка президента США Барака Обамы самого жесткого варианта законопроекта не способствовала дальнейшему развитию двусторонних отношений и взаимному доверию.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что принятие "акта Магнитского" стало "триггером" для Госдумы, ответную инициативу которой поддержал Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Конечно же, это ответ. Что теперь сказать? Можно сказать, что Россия проявляет нулевую толерантность по отношению к законам, подобным "акту Магнитского". Недопустимо использовать искусственно политизированную проблему для вмешательства во внутренние дела, нагнетать не существующие в реальности страхи. У нас нулевая толерантность по отношению к таким вещам", — подчеркнул Песков.