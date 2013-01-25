Пентагон официально снял запрет на службу женщин в боевых частях

Министерство обороны США официально объявил о своем решении снять запрет на службу женщин в боевых частях. Запрет действовал в Соединенных Штатах с 1994 года.

О том, что Пентагон разрешил женщинам принимать участие в боевых действиях, сообщил на пресс-конференции с председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Мартином Демпси министр обороны США Леон Панетта.

Этот шаг Пентагона к гендерному равенству стал историческим в США. «Цель отмены запрета в том, чтобы у нас были наиболее квалифицированные и наиболее способные люди, независимо от пола», — Панетта.

Глава Пентагона также сказал: «Наши вооруженные силы становятся сильнее, когда мы используем все разнообразие американского народа». Президент США Барак Обама поддержал инициативу Леона Панетты о снятии ограничений для женщин-военнослужащих.