Магомедсалам Магомедов остался в кресле президента Дагестана

Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов не уйдет в отставку. Как уже сообщал «АН-онлайн», в Дагестане на протяжении всей недели активно обсуждались сообщения некоторых средств массовой информации о вероятном досрочном уходе в отставку главы республики Магомедсалама Магомедова. По утверждению отдельных независимых СМИ, уйти в отставку по собственному желанию Магомедову предложил президент России Владимир Путин.

Широко обсуждавшаяся возможная отставка главы Дагестана привела к резкому обострению обстановки в республике. Усугубило ситуацию и вылет Магомедсалама Магомедова в Москву вечером во вторник. По информации анонимных источников, в среду должен был решиться вопрос об отставке. Дагестанский народ внимательно следил за развитием событий. Вчера во второй половине дня в правительственной резиденции в Махачкале собрались почти все депутаты Народного собрания Дагестана, главы муниципальных образований и руководители республиканских ведомств. Собравшиеся требовали проведения чрезвычайного заседания парламента и принятия на нем, в частности, обращения к федеральному центру с требованием внести ясность в вопрос о возможной отставке президента Магомедсалама Магомедова. При этом собравшиеся настаивали на созыве чрезвычайной сессии парламента и принятии на ней специальной резолюции в поддержку действующего главы республики.

Участники акции предложили депутатам дагестанского парламента принять специальную резолюцию в поддержку действующего руководителя республики, а от Москвы потребовали «не решать кадровые вопросы за спиной дагестанского народа».

Разрядить обстановку удалось прибывшему в правительственную резиденцию федеральному инспектору по Дагестану в Северо-Кавказском федеральном округе Василию Колесникову. Он зачитал заявление главы республики Магомедова, в котором тот «поблагодарил всех за участие и категорически потребовал продолжать работать в штатном режиме». В заявлении, в частности, отмечалось, что «дагестанский народ, доверяя президенту России Владимиру Путину, не позволит использовать складывающуюся ситуацию для дестабилизации обстановки в республике».

После этого обращения большинство депутатов, прибывших из других городов и районов республики, покинули здание. Не спешили оставить свои рабочие кабинеты сотрудники администрации, ожидая информации из Москвы, где, напоминаем, находился глава республики.

И сегодня утром несколько интернет-изданий сообщили, что отставки Магомедова не будет. Поздно ночью из Москвы пришла весть о том, что Владимир Путин принял решение оставить главу Дагестана на посту президента республики, сообщило издание «Кавказский узел», ссылаясь на источник в администрации Магомедова. Никакой же официальной информации на этот счет пока нет.