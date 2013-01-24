Вешняков вновь оценил отношения между Россией и Латвией «на тройку»

Посол России в Латвии Александр Вешняков подтвердил свою оценку российско-латвийских отношений, данную им накануне Нового года. Как сообщали «АН-онлайн», в декабре российский посол оценил отношения между Россией и Латвией всего лишь «на тройку».

Через месяц, в январском интервью латвийской газете «Телеграф» посол сказал: «Российско-латвийские отношения не заслужили оценки выше «тройки». Конечно, это и не «двойка», к которой стремятся, судя по их высказываниям, некоторые особо реакционные латвийские политики. Но их понять можно - нагнетая антироссийскую истерию и играя в «патриотов», они так пытаются делать свои политические карьеры».

«Никто не будет упорно тянуть руку для рукопожатия, если к нему постоянно разворачиваются спиной», - отметил Александр Вешняков, добавив, что такой характер отношений может отрицательно сказаться на торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Как следствие, снизились темпы роста товарооборота между Россией и Латвией.

На вопрос о возможных визитах в Латвию президента и премьер-министра России посол дипломатично ответил, что «подобные мероприятия требуют тщательной подготовки и насыщенной повестки дня, которой на данном этапе наши двусторонние отношения не обладают. Полагаю, что при выполнении этого условия, а также наличии более благоприятного политического фона, тема подобного визита может стать актуальной».

На злободневный вопрос о возможности отмены визовых барьеров между ЕС и Россией Александр Вешняков ответил, что несмотря на заверения латвийского руководства о поддержке безвизовой перспективы, «активной поддержки на международной площадке мы пока не ощущаем».

Корреспондентов интересовала тема российских пенсионеров в Латвии. Александр Вешняков сообщил, что по данным посольства, в Латвии проживает порядка 18 тысяч получателей пенсии от Пенсионного фонда России (трудовые и государственные, т.н. «гражданские» пенсии) и 13 тысяч - от Министерства обороны Российской Федерации.

Что касается общего количества денежных средств, переводимых ежегодно российским пенсионным фондом и Минобороны России проживающим в Латвии российским гражданам, то сумма составляет порядка 115 млн долларов США.

Бывший председатель ЦИК России Александр Вешняков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвии в январе 2008 года.