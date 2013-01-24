Путин сегодня примет верительные грамоты у новых послов 19 государств

В Москве в четверг президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у новых послов 19 государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.



Верительные грамоты главе российского государства вручат, в частности, послы Филиппин, Испании, Египта, Кубы, Мексики и Свазиленда.



После вручения верительных грамот главе российского государства деятельность иностранных послов в России приобретает официальный статус.