Медведев не исключил участия в выборах президента в 2018 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на исключает своего участия в выборах президента в 2018 году, но свою конкуренцию на них с действующим главой государства Владимиром Путиным считает невозможной.

На Международном экономическом форуме в Давосе в интервью Bloomberg TV Медведев, возглавляющий делегацию от России, сказал: «Я никогда ни от чего не отказывался и не собираюсь это делать в интервью с вами, но мне нравится моя работа».

По словам главы правительства, он должен довести эту часть своей работы, передает РИА «Новости».

На вопрос о конкуренции Владимиру Путину на следующих президентских выборах, Дмитрий Медведев заявил: «Это невозможно». По мнению Медведева, это было бы неправильным, так как они относятся к одной политической силе.