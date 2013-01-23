МИД РФ: Россия требует истины по делу о гибели Долматова в Нидерландах
23 января 2013, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил о том, что Россия будет настаивать на выяснении истины по делу о гибели активиста "Другой России" Александра Долматова, покончившего с собой в Нидерландах.
Лавров накануне встретился в Москве с послом Нидерландов в России Роном Келлером. По словам главы российского МИД, компетентные органы и службы: военная полиция, прокуратура и служба пенитенциарных учреждений, как заверяют Нидерланды, делают все необходимое для расследования этого трагического инцидента.
Сегодня посол Нидерландов в России встретился с матерью погибшего оппозиционера.
Напомним, ранее мать Александра Долматова обратилась с письмом к королеве Нидерландов.