МИД РФ: Россия требует истины по делу о гибели Долматова в Нидерландах

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил о том, что Россия будет настаивать на выяснении истины по делу о гибели активиста "Другой России" Александра Долматова, покончившего с собой в Нидерландах.

Лавров накануне встретился в Москве с послом Нидерландов в России Роном Келлером. По словам главы российского МИД, компетентные органы и службы: военная полиция, прокуратура и служба пенитенциарных учреждений, как заверяют Нидерланды, делают все необходимое для расследования этого трагического инцидента.

Сегодня посол Нидерландов в России встретился с матерью погибшего оппозиционера.

Напомним, ранее мать Александра Долматова обратилась с письмом к королеве Нидерландов.