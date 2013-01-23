Госдума лишит Константина Ширшова неприкосновенности?

Представление Генеральной прокуратуры о лишении члена фракции КПРФ Константина Ширшова депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму. Заместитель руководителя аппарата парламента Юрий Шувалов сообщил, что документы за подписью генпрокурора Юрия Чайки уже рассматриваются в аппарате Госдумы.

По версии Генпрокуратуры, коммунист Константин Ширшов причастен к попытке продажи за 7,5 млн. евро мандата депутата Госдумы.

Надзорное ведомство ходатайствует о привлечении депутата в качестве обвиняемого по уголовному делу.

О возбуждении уголовного дела в отношении Ширшова стало известно в декабре 2012 года.

По версии следствия, депутат Ширшов, действуя совместно с Вадимом Гуржием, Владимиром Мясиным и Леонидом Карагодом, вымогал у предпринимателя 7,5 млн. евро за мандат депутата Госдумы.