Вице-премьеру Дмитрию Рогозину пришлось заочно спорить с экс-главой Министерства финансов РФ Алексеем Кудриным об армии и о "милитаризации России".

В интервью немецкой газете "Шпигель" бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что СССР не в последнюю очередь рухнул из-за гонки вооружений. Кудрин отметил, что эту ошибку Россия не должна повторять. Экс-министр пояснил что чем больше затягиваются экономические и политические реформы, тем тяжелее будет потом.

Дмитрий Рогозин ответил Кудрину, находящему сейчас в Швейцарии на экономическом форуме в Давосе, в своём микроблоге в Twitter, что в настоящее время Россия реализует программу модернизации своих Вооружённых сил, чего не было почти четверть века. "Ну зачем, Алексей Леонидович, подыгрывать Западу и тиражировать в корне неверное утверждение о "милитаризации России"?" - написал Рогозин.

Отметим, Алексей Кудрин не входит в состав российской делегации. Он возглавлял российскую делегацию в Давосе 2010 году, когда был министром финансов.

В этом году делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. (Почему не президент Владимир Путин, накануне пояснил Аркадий Дворкович.).

Кудрин примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе не как член российской делегации, а как эксперт и гость форума. По словам Дворковича, Кудрин является квалифицированным специалистом и экспертом, принимавшим участие в разработке различных сценариев развития России, которые будут представлены в рамках форума.