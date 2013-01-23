В Израиле на парламентских выборах, по данным экзит-полов, побеждает партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ее союзники. Всего в выборах в парламент Израиля участвовали 32 партии.

120 депутатских мест будут распределены между теми из них, кто наберет более 2% голосов.

По предварительным данным, блок Нетаньяху, получит 31 мандат в Кнессете. В национальном законодательном органе 18 - 19 кресел достанется светской партии "Еш Атид" ("Есть будущее"), возглавляемая ушедшим в политику журналистом Яиром Лапидом. Левые из "Аводы" получат 17 мандатов.

"Судя по результатам опросов, граждане Израиля дали понять, что хотят, чтобы я продолжал оставаться на посту главы правительства Израиля и сформировал как можно более широкое правительство", - пишет на своей странице в Facebook Биньямин Нетаниягу после обнародования экзит-полов. Он пообещал заняться формированием новой коалиции "уже сегодня вечером", передали местные СМИ.

Явка избирателей в день выборов составила 66,6%. По данным Центральной избирательной комиссии страны,

это самый высокий показатель с 1999 года.