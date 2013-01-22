Грузинский патриарх намерен обсудить в президентом РФ абхазский вопрос

На среду запланирована встреча президента России Владимира Путина и грузинского патриарха Илии Второго, который намерен поднять на встрече с российским лидером абхазский вопрос и вопрос "цхинвальского региона".

На встрече с журналистами Илия Второй сказал, что "главной темой нашего обсуждения будет Абхазия и цхинвальский регион. Я считаю, что это главные вопросы".

По его словам, на встрече будут подняты и другие темы, в частности, вопрос визового режима и торговли.

Грузинский патриарх подчеркнул, что необходимо снять визовые барьеры для восстановления полноценного общения между народами России и Грузии: "Необходимо общение. Необходимо снять визовый режим и общаться более свободно".

Предстоятель Грузинской православной церкви очень уважительно отозвался о российском президенте, он сказал, что "он мудрый человек, который хочет выйти из этого тупика, в который мы зашли".

При этом он отметил, что более серьезно эти темы могли бы обсуждаться на возможной встрече с премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили. Он добавил: "Я думаю, что нет таких вопросов, которые бы нельзя было решить положительно, с учетом интересов обеих сторон", - цитирует патриарха РИА Новости.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. После вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии отношения между Русской и Грузинской православными церквями оставались едва не единственным связующим звеном между народами двух стран.