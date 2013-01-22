Американцам передадут детей, усыновленных до января 2013 года

Российские дети, судебные решения об усыновлении которых были приняты до 1 января 2013 года, должны быть переданы усыновителям из США, поясняет Верховный суд (ВС) Российской Федерации.

"По делам, по которым решения об усыновлении гражданами США детей, являющихся гражданами РФ, вынесены судами до 1 января 2013 года и вступили в законную силу (в том числе после 1 января 2013 года), дети подлежат передаче усыновителям", — говорится в разъяснении ВС РФ, текст которого размещен во вторник на сайте суда.