На форуме в Давосе Россию представит Медведев, а не Путин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит Россию в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вице-премьер Аркадий Дворкович, пояснил, почему в Давосе Россию будет представлять не глава государства, а глава правительства.

По его словам, Путин и Медведев обсуждали предстоящий визит. "В январе получилось, что председателю правительства удобнее поехать в Давос, чем президенту РФ, исходя из тех графиков, которые были намечены", – сказал Дворкович.

Медведев будет представлять Россию на форуме в Давосе уже в третий раз. Как отметил вице-премьер, всем уже известно "who is mister Medvedev".

Дворкович сообщил, что одной из задач участия российской делегации в Давосском форуме является показать, что Россия – открытая страна для инвесторов, передает РИА Новости.

У Дмитрия Медведева уже запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером.