Сотрудники СМИ будут отвечать за использование заимствованных слов

С "лёгкой руки" ЛДПР, сотрудники СМИ и чиновники будут отвечать перед законом за использование заимствованных слов, законопроект о штрафных санкциях вплоть до увольнения с работы разрабатывается в недрах партии.

В список людей, которые, согласно замыслу ЛДПР, будут нести ответственность за иностранные слова при наличии русских аналогов, попали чиновники и сотрудники СМИ.

Ожидается, что когда юристы ЛДПР закончат работу над законопроектом, он официально будет предложен на рассмотрение нижней палаты парламента России.