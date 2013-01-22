Сотрудники СМИ будут отвечать за использование заимствованных слов
22 января 2013, 11:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
С "лёгкой руки" ЛДПР, сотрудники СМИ и чиновники будут отвечать перед законом за использование заимствованных слов, законопроект о штрафных санкциях вплоть до увольнения с работы разрабатывается в недрах партии.
В список людей, которые, согласно замыслу ЛДПР, будут нести ответственность за иностранные слова при наличии русских аналогов, попали чиновники и сотрудники СМИ.
Ожидается, что когда юристы ЛДПР закончат работу над законопроектом, он официально будет предложен на рассмотрение нижней палаты парламента России.