Мишель Обама танцевала на балу в честь инаугурации президента в красном платье

На первом официальном балу в честь инаугурации первая леди США Мишель Обама танцевала с супругом Бараком Обамой в длинном красном платье. Наряд супруги президента США — главная интрига инаугурационных балов.

Мишель Обама предпочла платье от одного из своих любимых дизайнеров Джейсона Ву. Этот модельер уже создавал платье для первой леди для инаугурации в 2009 году, когда Барак Обама стал президентом впервые. Красоту открытого платья дополняли туфли от Джимми Чу и эксклюзивное бриллиантовое кольцо от Кимберли Макдоналд.

Танец первой четы Соединенных Штатов транслировали в прямом эфире все основные новостные телеканалы.

Барак и Мишель Обама танцевали под песню Дженнифер Хадсон.

По данным американских СМИ, за инаугурацией наблюдали около миллиона человек. Обама поклялся на двух Библиях и пообещал поддерживать демократию по всему миру.