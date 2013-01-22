Литва заморозит счета российских чиновников из «списка Магнитского». Литовская прокуратура подозревает, что через банковскую систему страны отмывались преступные доходы.

По версии надзорного ведомства Литвы, деньги разбивались по счетам нескольких компаний, а потом возвращались назад.

Какие именно счета попали под подозрение и кто их владельцы, литовская прокуратура не сообщила. Но там подтвердили, что деньги в банках заморожены по запросу Hermitage Capital, передает радиостанция Business FM.

Глава представительства компании Diamond Age Investment Advisors в России Слава Рабинович считает, что страны ЕС начинают исполнять американский акт Магнитского: «Литва — это страна Евросоюза».

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, заморозка банковских счетов, скорее всего, имиджевый ход. Он пояснил, что в Литве

«отмывались деньги, потому что, вообще, прибалты традиционно считают, что российские деньги отмываются рядом. И как бы у них есть некие основания предполагать такое развитие событий». Эксперт также считает, что так как очень многие фигуранты российских дел имеют вид на жительство в прибалтийских странах, счета в банках, и тому подобное, то в Литве считают, что все, что относится к России, может иметь отношение и к ним.

Напомним, в начале января счета чиновников из списка Магнитского заблокировали в Швейцарии.