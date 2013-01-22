Глава Ингушетии Евкуров высказался за назначение глав субъектов президентом

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров считает, что в России необходимо возвратиться к системе назначаемых глав субъектов федерации по всей стране. По мнению республиканского главы, у Президента РФ "должна быть прерогатива назначать", поскольку "его выбирает народ".

Юнус-бек Евкуров уверен, "никогда администрация главы государства не назначит в субъект бездельника, который будет плохо работать". Он пояснил свою точку зрения тем, что президентской администрации это невыгодно.

Но он не поддерживает ранее высказывавшуюся инициативу, согласно которой предлагалось вернуть систему назначения глав регионов исключительно в Северо-Кавказском регионе. Как подчеркнул Евкуров, "правила везде должны быть одинаковы", пишет "Коммерсантъ".

Глава Ингушетии считает, что на региональном уровне выборы "разлагают общество", поэтому они "опасны".

Будет ли сам Евкуров баллотироваться на пост главы Ингушетии, он пока не решил.