Президент США Барак Обама на инаугурации поклялся на двух Библиях

Президент США Барак Обама в понедельник принес президентскую клятву на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Обама поклялся на двух Библиях и пообещал поддерживать демократию по всему миру.

"Мы будем поддерживать демократию от Азии до Африки, от Америки до Ближнего Востока", – заявил 44-й президент США. "Свобода – дар Божий, но люди должны ее отстаивать", — заявил Обама в своей инаугурационной речи.

Отметим, в этот раз Барак Обама приносил присягу на двух Библиях. На одной из них в 1861 году присягал президент Авраам Линкольн, а другая принадлежала выдающемуся борцу за права афроамериканцев Мартину Лютеру Кингу, в честь которого 21 января в США отмечается национальный праздник.

Вечером Барак Обама вместе с супругой Мишель побывает на двух инаугурационных балах.