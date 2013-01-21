МИД России прокомментировал завершение антитеррористической операции в Алжире

МИД РФ в понедельник подтвердил неизменную и принципиальную позицию России в пользу решительного противодействия терроризму во всех его проявлениях, об этом сообщил Департамент информации и печати ведомства.

Комментарии Департамента в связи с завершением антитеррористической операции в Алжире размещены на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"19 января подразделения алжирской армии и спецназа освободили заложников на захваченном боевиками ячейки «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» газоперерабатывающем комплексе на юго-востоке АНДР в провинции Иллизи (г. Ин-Аменас). По данным МВД АНДР, были освобождены 685 находившихся на объекте алжирцев и 107 иностранцев (граждане США, Великобритании, Франции, Норвегии, Японии, Малайзии и других стран). Погибли 23 человека (в основном иностранцы, национальный состав не уточняется). Были ликвидированы 32 террориста, трое из которых - алжирцы", - говорится в комментариях МИД РФ.

Ведомство подчеркивает, что поступает информация о том, что число жертв может возрасти. В частности, по данным и международных СМИ, внутри комплекса, где нападавшие удерживали заложников, обнаружены тела 25 погибших, которых еще предстоит идентифицировать.

"В Москве решительно осуждают это гнусное преступление, жертвами которого стали алжирские и иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших заложников и сотрудников правоохранительных органов Алжира, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим от рук террористов", говорится в сообщении.

"АН" писали, что по предварительно информации МВД Алжира удалось освободить около 800 заложников.