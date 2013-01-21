Башар Асад возложил на Турцию вину за кровопролитие в Сирии

В Сирии с оружием в руках орудуют террористы, а не революционеры. Об этом заявил президент САР Башар Асад. Он также возложил ответственность за непрекращающееся кровопролитие в республике на власти Турции.

Победителем из конфликта выйдут сирийцы, так как их воля сильнее, чем воля врагов, сказал Асад в интервью иранскому агентству "Фарс", передает портал "Новости Израиля".

Он заявил что Дамаск не нуждается в иностранном одобрении при принятии решений относительно внутренних дел. По его словам, вооруженные силы обязаны защищать граждан страны, причем не только от внешней агрессии, но и от врагов, действующих изнутри.

Президент сказал, что некоторые из соседних стран поддерживают Дамаск, но не могут остановить контрабанду оружия и проникновение боевиков через свои границы. Другие заняли нейтралитет, а третьи активно поддерживают "врагов Сирии".

Примером такого поведения может служить Турция, которая, по словам Башара Асада, непосредственно ответственна за кровопролитие в Сирии.

"АН" писали, что сегодня представители сирийской оппозиции заявили, что в Стамбуле им не удалось сформировать переходное правительство САР.