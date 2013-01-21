Медведев обсудит совместную работу Госдумы и правительства

В понедельник пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова сообщила журналистам, что Дмитрий Медведев проведет встречу с представителями думских фракций, на которой обсудит совместную работу правительства и Госдумы РФ.

Пресс-секретарь сказала, что Дмитрий Медведев "встретится с парламентариями, чтобы обсудить вопросы совместной работы правительства и Государственной Думы в области законотворчества".

Ранее сообщалось, что на встрече с премьером будут обсуждаться несколько законопроектов, в том числе закон о госзакупках. Предположительно, будут вынесены три темы, затронутые в послании президента к Федеральному собранию, это: миграционная политика, вопрос внедрения в России системы госуслуг, а также проблема деоффшоризации российской экономики.