Суд обязал Украину выплатить России долг - 390 млн долларов

Высший хозяйственный суд Украины отклонил сегодня кассационную жалобу кабмина и обязал Киев выплатить министерству обороны России долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) в размере около 390 млн долларов.

Минобороны России в прошлом году обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд гривен (375 млн долларов) по долгам корпорации ЕЭСУ. Этот долг образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ не выполнили гарантированное правительством Лазаренко соглашение от 1997 года о поставках корпорацией продукции для российского оборонного ведомства.



Киев начал выплату Министерству обороны России долга компании «Единые энергетические системы Украины», которую в 1990-х годах возглавляла Тимошенко.



