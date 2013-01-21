Президент РФ поручил ФСБ создать антихакерскую госсистему

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором он поручил ФСБ создать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правовой информации.

В указе главы государства говорится: "Возложить на ФСБ РФ полномочия по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ - информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории РФ и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ за рубежом".