Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс нашла работу на телевидении

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс нашла работу на телевидении. Кондолиза Райс будет работать вне штата на телеканале CBS News. Экс-госсекретарь США станет политическим комментатором.

Об этом сообщили американские журналисты из президентского пула. После работы на посту госсекретаря с 2005 по 2009 год Кондолиза Райс в настоящее время преподает политологию в Стэнфордском университете.

"АН" сообщали, что 20 января, Барак Обама официально вступил в должность президента США во второй раз. Церемония началась в Белом доме в 11.55 (20.55 мск) и завершилась к полудню.