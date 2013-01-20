Обама сегодня примет президентскую присягу на частной церемонии

Барак Обама, победивший второй раз подряд на выборах главы государства в США, сегодня примет президентскую присягу. В соответствии с конституцией Соединенных Штатов президент должен принять присягу 20 января.

Воскресенье в США — выходной день, закрыты суды и другие официальные учреждения, поэтому сегодня церемония будет частная.

В воскресенье около полудня в Белом доме соберутся члены семьи президента США, супруга, сотрудники администрации и вице-президент США Джозеф Байден. Байдену также предстоит принять присягу.

Перед церемонией инаугурации Барак Обама возложит венки к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Вечером президент США и вице-президент выступят с речами на инаугурационном приеме.

Основные официальные инаугурационные мероприятия пройдут в понедельник, 21 января, в здании конгресса.