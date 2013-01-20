Обама сегодня примет президентскую присягу на частной церемонии
20 января 2013, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Барак Обама, победивший второй раз подряд на выборах главы государства в США, сегодня примет президентскую присягу. В соответствии с конституцией Соединенных Штатов президент должен принять присягу 20 января.
Воскресенье в США — выходной день, закрыты суды и другие официальные учреждения, поэтому сегодня церемония будет частная.
В воскресенье около полудня в Белом доме соберутся члены семьи президента США, супруга, сотрудники администрации и вице-президент США Джозеф Байден. Байдену также предстоит принять присягу.
Перед церемонией инаугурации Барак Обама возложит венки к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Вечером президент США и вице-президент выступят с речами на инаугурационном приеме.
Основные официальные инаугурационные мероприятия пройдут в понедельник, 21 января, в здании конгресса.