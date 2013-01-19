Лечение президента Венесуэлы Уго Чавеса засекретили. Венесуэльского лидера, перенесшего на Кубе четвертую операцию по удалению раковой опухоли, перевели в бункер Фиделя Кастро.

Бункер Кастро расположен в центре Гаваны и там находится подземный госпиталь, который создавался для кубинского лидера. По данным местных СМИ, спрятать Чавеса от посторонних глаз решили, чтобы избежать утечек информации о его здоровье и, по некоторым данным, подготовить к возвращению в Каракас, передает Первый канал.

Как сообщается, состояние Чавеса по-прежнему критическое: якобы он перенес инфаркт и у него проблемы с дыхательной системой.

В 2011 году у 58-летнего политика диагностировали рак. Во время последней онкологической операции в середине декабря 2012 года, длившейся шесть часов, кубинским хирургам пришлось бороться с внезапно открывшимся у лидера Венесуэлы кровотечением.

Чавес публично объявил, что ему предстоит операция, а если с ним что-то случится, его преемником станет вице-президент, глава МИД Николас Мадуро.

"АН" сообщали, что президент Венесуэлы Уго Чавес пропустит инаугурацию, запланированную на четверг, 10 января. Правительство страны направило конгрессу Венесуэлы предупредительное письмо.