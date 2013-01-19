КСО обвинил российские власти в смерти Долматова

Координационный совет оппозиции (КСО) обвинил власти Российской Федерации в смерти гражданина РФ, оппозиционера, активиста «Другой России», Александра Долматова. Российская оппозиция считает, что российские власти вынудили Долматова покинуть территорию страны.

«Мы считаем, что вина за смерть этого человека лежит на властях Российской Федерации, вынудивших его покинуть территорию страны», - говорится в заявлении КСО, которое размещено на странице в Фейсбуке одного из его членов Сергея Давидиса. В заявлении КСО также содержится просьба к правительству Нидерландов «провести тщательное расследование обстоятельств, связанных с отказом в убежище для Александра Долматова и причин его гибели».

«АН» сообщали, что фигурант «болотного» дела и активист «Другой России» Александр Долматов ранее просил политического убежища в Нидерландах, но ему было отказано. В четверг стало известно, что он покончил с собой. Его соратники не исключают, что Долматова могли пытать.

Лидер «Другой России» считает, что западные спецслужбы с пристрастием допрашивали российского конструктора Александра Долматова, бежавшего в Голландию и покончившего жизнь самоубийством.

Эдуард Лимонов: «После опубликования предсмертной записки Саши Долматова стало ясно, что его допрашивали голландские, а, возможно, и натовские спецслужбы. И, видимо, допрашивали с пристрастием. Он предпочел уйти из жизни».

В своем блоге писатель рассказал о воспоминаниях мамы Александра: сын чуть ли не с двух лет вставал при исполнении гимна СССР и стоял навытяжку, пока мелодия не доиграет.

«АН» сообщали: Участник оппозиции, член незарегистрированной партии «Другая Россия», ведущий конструктор на закрытом ракетном предприятии Александр Долматов покончил с собой в Нидерландах. В пятницу предсмертную записку российского оппозиционера Александра Долматова, который покончил с собой в Роттердаме 17 января, выложил в интернет журналист Олег Кашин.