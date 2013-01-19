Американские конгрессмены обратились к Владимиру Путину как к отцу

Американские сенаторы и конгрессмены написали письмо президенту РФ Владимиру Путину и обратились к нему, как к отцу. Конгрессмены попросили российского президента разрешить довести до конца уже начатые процессы усыновления российских сирот гражданами США.

Авторами обращения к Владимиру Путину стали сенатор-демократ Мэри Ландрю и ее республиканский коллега Рой Блант. Блант сам усыновил сироту из России.

«Мы просим вас рассмотреть эту просьбу не сквозь призму политики и подумать о людях, которых этот закон затронул напрямую. Мы просим вас, как отца, сделать приоритетом завершение этих дел», – сказано в письме, передает РИА «Новости».

Накануне инициаторы письма к Путину обратились к президенту США Бараку Обаме с призывом сделать вопрос об усыновлении приоритетным в двусторонних отношениях с Россией.

Американские сенаторы и конгрессмены называют проблему с усыновлением американцами детей из России политической. «Мы обязаны немедленно найти способ помочь детям и семьям, пострадавшим от этой политической проблемы. Долгое нахождение детей в приютах влечет неврологические и эмоциональные нарушения», – пояснили парламентарии.

34-летний священник Уит Льюис и его жена, 31-летняя медсестра Лин Льюис, шесть лет пытались завести родных детей. Не получилось. Очень хотели усыновить - двойняшек или погодков.

Решились на усыновление малышей из России - двухлетнего Валеры и его четырехлетнего брата Ромы из детского дома во Владивостоке. "Я не знаю, что мы будем делать. Наверное, плакать. Мы уже плакали, если честно. Не могу представить, мы, наверное, будем совершенно опустошены, но я не позволяю себе думать сейчас о таком исходе. И самое страшное для нас — это представить, что они подумают, что мы за ними не приехали, что мы их бросили", - говорит американка, которая надеялась усыновить маленьких россиян.