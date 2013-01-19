Россия может запретить поставки семенного картофеля из стран Евросоюза

Европа должна урегулировать вопросы с поставками семян, иначе "мы будем вынуждены с 1 апреля этого года ввести в отношении этой продукции меры, эквивалентные тем, что действуют в ЕС в отношении России".

Об этом заявил Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Эквивалентной мерой является запрет поставок семенного картофеля из ЕС, так как экспорт посевного материала из России в Европу запрещен. По словам Данкверта, международные нормы требуют, чтобы страна-поставщик предоставила стране-покупателю информацию о санитарном состоянии, сообщает vesti.ru. "С 2010 года мы просим дать нам такую информацию, но ни сами страны, ни Еврокомиссия до сих пор этого не сделали, — сказал глава ведомства. — Вместо этого они выступили с требованием денонсировать ряд соглашений, закрепляющих условия поставки продукции в РФ".

Одним из крупнейших поставщиков семенного картофеля в Россию являются Нидерланды. В 2012 году из Голландии в РФ было ввезено 11 тысяч тонн, в 2011 году — 26 тысяч. Кроме того, эту продукцию поставляют из Германии, Финляндии, Великобритании и Польши.