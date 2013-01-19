Медведев уволил замминистра финансов из команды Кудрина Саватюгина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился освободить от занимаемой должности заместителя министра финансов Алексея Саватюгина.

"АН" сообщали, что из правительства Медведева после новогодних каникул уйдет человек из команды экс-главы Минфина Алексея Кудрина. Слухи об уходе Саватюгина появились еще летом 2012 года.

О том, что покинет свой пост с 9 января 2013 года, Саватюгин сообщил в своем блоге в Twitter. "Прошу освободить меня от занимаемой должности государственной гражданской службы заместителя министра финансов РФ с 9 января", — говорится в заявлении на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, опубликованном в микроблоге Саватюгина.

Причины отставки высокопоставленного чиновника не указаны ни в заявлении, ни в официальном постановлении. Есть версия, что Саватюгин не сработался с новым главой Минфина Антоном Силуановым. Не исключено, что причиной ухода с поста является конфликт со страховыми компаниями, куратором работы которых он и являлся.

Саватюгин занимает пост замминистра финансов с января 2012 года, а до этого с июня 2004 года возглавлял департамент финансовой политики министерства.

В настоящее время у министра финансов РФ девять заместителей: Татьяна Нестеренко, Сергей Шаталов, Сергей Сторчак, Алексей Лавров, Михаил Котюков, Андрей Иванов, Алексей Моисеев, Леонид Горнин и Алексей Саватюгин.